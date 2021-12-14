Жителя Дніпра, який намагався спалити сусідів, ув’язнили на 10 років

Ленінський райсуд міста Дніпро визнав чоловіка винним у замаху на вбивство двох осіб із особливою жорстокістю.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 9 грудня.

У червні минулого року через тривалий конфлікт щодо земельної ділянки, на якій розташований будинок сусідів, чоловік вирішив спалити їм хату. Зловмисник купив 10 літрів пального, яке розлив у пластикові пляшки, і скористався палицею в якості факела. У вечірній час, коли сусіди на другому поверсі будинку готувалися до сну, обвинувачений облив стіни горючою рідиною і черкнув запальничкою.

У подальшому, коли господарі намагалися вибратися через вікна, підпалювач замахувався на них палкою, бажаючи, щоб вони згоріли заживо. Але інші сусіди відсторонили чоловіка і потерпілі врятувалися, відбувшись синцями і отруєнням чадним газом.

У судовому засіданні обвинувачений говорив, що умислу вбивство не мав і вибиратися з палаючого будинку він нікому не заважав, ударів палицею не завдавав і палицею не погрожував.

Однак суд вважає, що провина чоловіка доводиться доказами, зокрема показаннями свідків. Вони розповіли, що господарі не могли вискочити із палаючого будинку через вікно, оскільки обвинувачений стояв із палицею і поводився агресивно та лаявся. Один із сусідів відвів обвинуваченого від будинку та залишив зі своїм сином, щоб потерпілі змогли покинути будинок.

За знищення майна і замах на вбивство чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі. Власникам згорілого будинку суд стягує 297 тисяч гривень збитків.