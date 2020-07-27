Жителя Хмельницкой области, который избил мать и бросил ее умирать, приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Житель пгт Ярмолинцы, Хмельницкой области, который избил мать и оставил ее умирать, приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области, передает УНН.

«Установлено, что 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дома устроил ссору со своей матерью. Происшествие случилось накануне нового 2020 года. Сын с матерью и их знакомым дома употребляли алкогольные напитки. Во время застолья между родными возник спор, который перерос в конфликт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина начал бить мать кулаками, ногами и деревянным стулом, который после этого был найден полностью разбитым.

«Когда обессиленная от телесных повреждений женщина упала на пол, злоумышленник облил ее холодной водой и оставил лежать в неотапливаемом помещении, а утром застал ее уже мертвой. Стороной обвинения в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть человека) УК Украины», — сообщили в прокуратуре.