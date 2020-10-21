Жителя Івано-Франківщини викрили у «піратстві», яке завдало збитків більш ніж на мільйон гривень

Фігурант створив онлайн-кінотеатри, де надавав доступ до перегляду фільмів без згоди правовласників. За порушення авторських прав чоловіку загрожує до шести років ув’язнення.

Відділ протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області спільно зі слідчими поліції області, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили громадянина у порушенні авторських прав.

Встановлено, що 30-річний житель Івано-Франківщини створив вебсайти, де на платній основі надавав доступ до перегляду фільмів. Засновник онлайн-кінотеатрів не мав дозволів від правовласників на розповсюдження їхніх творів. Таким чином фігурант порушив авторські права двох іноземних кінокомпаній.

За попередніми підрахунками, правовласникам завдано збитків на понад мільйон гривень.

В оселі фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та банківські картки. Вилучені речові докази направлено на проведення експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, — позбавлення волі на строк до шести років. Досудове розслідування триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України