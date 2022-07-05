Жителя Кам’янського затримано за посягання на життя поліцейського

У відповідь на зауваження підозрюваний кинув в бік правоохоронця «коктейль Молотова». Співробітник поліції отримав легкі ушкодження ніг.

Злочин стався ввечері 3 липня, коли 33-річний поліцейський повертався додому. У дворі будинку до нього підійшов місцевий житель та почав нецензурно лаятись. Поліцейський зробив йому зауваження, на що чоловік вибіг з «коктейлем Молотова». Правоохоронець одразу зателефонував на лінію «102» та спробував заспокоїти нападника. Однак підозрюваний не відреагував на звернення та кинув у нього пляшку з «коктейлем». Після цього поліцейський та працівники сектору реагування патрульної поліції, які прибули за викликом, затримали нападника.

Його особу встановили — ним виявився 37-річний неодноразово судимий місцевий житель.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП