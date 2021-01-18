Жителя Кривого Рога судят за убийство несовершеннолетнего и избиение знакомого
В Кривом Роге по подозрению в убийстве парня 17-ти лет и избиении друга, судят мужчину.
Такую информацию редакции сайта «Первый Криворожский» предоставила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Женщина повздорила с 40-летним супругом и переехала на другую квартиру. Мужчина не оставлял ее в покое, звонил, угрожал физической расправой.
Криворожанка испугалась и обратилась за помощью к сыну и бывшему сожителю. Они позвонили еще двум мужчинам.
Позже обидчик пришел к дому бывшей супруги и начал выбивать окна.
Трое мужчин дрались. Во время драки погиб 17-летний парень.
Еще один человек получил тяжкие телесные повреждения.
По факту умышленного убийства, нанесения тяжких телесных повреждений, угрозы убийством открыто уголовное дело.
Полицейские задержали 40-летнего мужчину.
Сотрудники прокуратуры №1 передали дело в суд.Tweet