Жителя Кривого Рога судят за убийство несовершеннолетнего и избиение знакомого

В Кривом Роге по подозрению в убийстве парня 17-ти лет и избиении друга, судят мужчину.

Такую информацию редакции сайта «Первый Криворожский» предоставила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Женщина повздорила с 40-летним супругом и переехала на другую квартиру. Мужчина не оставлял ее в покое, звонил, угрожал физической расправой.

Криворожанка испугалась и обратилась за помощью к сыну и бывшему сожителю. Они позвонили еще двум мужчинам.

Позже обидчик пришел к дому бывшей супруги и начал выбивать окна.

Трое мужчин дрались. Во время драки погиб 17-летний парень.

Еще один человек получил тяжкие телесные повреждения.

По факту умышленного убийства, нанесения тяжких телесных повреждений, угрозы убийством открыто уголовное дело.

Полицейские задержали 40-летнего мужчину.

Сотрудники прокуратуры №1 передали дело в суд.