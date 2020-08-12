Жителя м. Коростеня затримали за нанесення смертельних травм своєму гостю

Увечері 11 серпня до поліції надійшло повідомлення про травмування 21-річного жителя району. За кілька годин чоловік помер у реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Поліцейські розпочали досудове розслідування та затримали 36-річного коростенця, якого підозрюють у причетності до нанесення тілесних ушкоджень загиблому.

Близько 19:15 до Коростенського відділу поліції зателефонувала жителька райцентру із повідомленням про побиття її брата за місцем проживання знайомого.

За вказаною заявницею адресою прибули медики та поліцейські. В будинку 36-річного коростенця виявили 21-річного молодика із травмами голови. Його негайно ушпиталили до реанімаційного відділення міської лікарні. На жаль, після опівночі медики повідомили, що врятувати життя хлопця не вдалося.

Тим часом поліцейські з’ясували, що травмований прийшов до свого знайомого, аби переночувати. За словами господаря, між ними та гостем були особисті неприязні стосунки. Тож коли хлопець влігся спати, господар завдав йому кілька ударів по голові.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Він визнав свою провину.

Нині триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Законодавством за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області