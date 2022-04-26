Жителя Миколаївщини судитимуть за розбещення та зґвалтування 13-річної дівчинки

Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами.

Слідчі Миколаївського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 4 ст. 152 «Зґвалтування» та ч. 2 ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України, що мало місце в одному з сіл Миколаївського району.

У 2021 році до поліції звернувся чоловік із повідомленням про те, що 39-річний односелець неодноразово вчиняв розпусні дії та зґвалтував його 13-річну онуку.

Дівчинку оглянули лікарі й підтвердили наявність у неї характерних тілесних ушкоджень.

Зловмисника затримали та за погодженням із прокуратурою слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні одразу двох злочинів. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

22 квітня досудове розслідування вказаного кримінального провадження слідчі завершили та направили обвинувальний акт до прокуратури, яка скерувала його до суду для розгляду справи по суті.

За скоєне обвинуваченому загрожує до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області