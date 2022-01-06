Жителя Миколаївщини засуджено до 12 років позбавлення волі за зґвалтування 13-річної дівчини

За публічного обвинувачення Миколаївської окружної прокуратури до 12 років позбавлення волі засуджено жителя м. Нова Одеса за зґвалтування (ч. 4 ст. 152 КК України).

У суді прокурором доведено, що у липні 2020 року знайомий матері 13-річної дівчини пройшов до їх будинку. З’ясувавши, що жінка перебуває на роботі, чоловік зайшов у кімнату, де зґвалтував дитину.

Попри те, що обвинувачений своєї вини не визнавав, прокурор повністю довів його винуватість у скоєнні злочину.

Відомості щодо ґвалтівника будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

За матеріалами Миколаївської обласної прокуратури