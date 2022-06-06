Жителя Мукачева судитимуть за замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 34-річного мукачівця за фактом вчинення замаху на умисне вбивство двох осіб і незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Подія трапилася в листопаді минулого року. За даними слідства, обвинувачений поконфліктував із двома чоловіками в нічному розважальному закладі в Мукачеві. При цьому місцевий мешканець мав при собі вогнепальну зброю, яку придбав і носив без необхідного дозволу. Він здійснив кілька пострілів у бік потерпілих, що намагалися втекти, нанісши їм тілесні ушкодження різної тяжкості. Життя осіб вдалося зберегти завдяки своєчасному наданню кваліфікованої медичної допомоги.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури