Жителя Николаевщины, который забил до смерти товарища, приговорили к 8 годам лишения свободы

В Николаевской области приговорили к восьми годам лишения мужчину, который избил знакомого до смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Во время судебного разбирательства установлено, что 4 декабря 2019 39-летний житель Кривоозерского района, находясь на территории домохозяйства своего друга в селе Красненькое Доманевского района, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес 37-летнему мужчине, с которым употреблял алкоголь, множественные удары по туловищу в виде двойных переломов ребра, перелом грудной клеток, травматических разрывов легких. От полученных травм пострадавший скончался.

По результатам рассмотрения уголовного производства суд, согласившись с позицией прокурора, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет. // Преступности.НЕТ