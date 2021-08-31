Жителя Полтавщини викрили у зґвалтуванні хлопчика та створенні дитячого порно

Зловмисник вчиняв розпусні дії відносно 6-річної дитини та фільмував це на телефон. За скоєне фігуранту загрожує до 15-ти років ув’язнення.

До кіберполіцейських надійшла інформація від Генерального секретаріату Інтерполу по боротьбі з дитячою сексуальною експлантацією щодо виготовлення на території України протиправного контенту за участі неповнолітнього.

В ході слідчих і розшукових дій працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції Києва та Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва встановили особу фігуранта.

27-річний житель Полтавської області упродовж тривалого часу ґвалтував та вчиняв розпусні дії відносно малолітнього хлопчика. Також фігурант створював фото та відеоматеріали у процесі злочину.

Згідно із висновком експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, протиправний контент належить до дитячої порнографії. Потерпілому на момент вчинення злочину було 6 років.

В оселі зловмисника правоохоронці провели обшуки. Вилучено мобільний телефон, планшет, жорсткий диск і системний блок. До проведення обшуків також було залучено батальйон тактико-оперативного реагування патрульної поліції Полтавщини.

Під час попереднього огляду вилученої техніки виявлено понад 500 файлів дитячої порнографії, 127 з яких створені безпосередньо фігурантом за участю потерпілого хлопчика.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька окружна прокуратура Києва.

Департамент кіберполіції Національної поліції України