Жителя Житомирщини ув’язнено на 9 років за смертельне побиття племінника

За публічного обвинувачення прокурорами Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному протиправному заподіяння смерті іншій людині — вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Своєрідне «родинне вбивство» сталося в одному із сіл Коростишівського району у лютому цього року.

Між 37-річним чоловіком та його племінником, які проживали в одному помешканні, вкотре виникла суперечка. Того дня 21-річний хлопець, прийшовши додому у стані алкогольного сп’яніння, почав кепкувати зі свого дядька, висловлюючи до нього зневагу, на що чоловік зробив йому зауваження. Це розлютило парубка, і він накинувся на дядька з молотком. Однак чоловік вихопив молоток та миттєво вдарив потерпілого, від чого він впав.

А потім між родичами розігралася ще більша трагедія. Засуджений, побачивши, що сильно травмував племінника, унаслідок чого той може залишитися інвалідом, вирішив остаточно позбавити його життя, заподіявши ще смертельних побоїв обухом сокири. Аби приховати скоєне, тіло хлопця вивіз за село у лісопосадку та закопав. Відтоді він вважався безвісти зниклим. Лише на початку квітня менша сестра засудженого з приятелькою, йдучи стежкою через лісопосадку, виявили місце, де був закопаний потерпілий.

Проведеними судово-медичною, психолого-психіатричною та наркологічною експертизами встановлено, що чоловік скоїв злочин, будучи осудним та повністю усвідомлював свої дії.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури