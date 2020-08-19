Жителю Львівщини оголошено підозру у розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення
За допомогою «вірусу» фігурант отримував право керування закордонними інтернет-серверами. За такі дії зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.
Співробітники кіберполіції у Львівській області спільно зі слідчими поліції регіону та батальйоном поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили 33-річного місцевого мешканця у розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення.
Кіберполіція встановила місце знаходження сервера, з якого здійснювалося розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Захоплення здійснювалося шляхом підбору паролів та давало можливість зловмиснику отримати конфіденційну інформацію, що зберігалася на серверах.
Правоохоронці провели ряд обшуків та вилучили комп’ютерну техніку і мережеве обладнання. За результатами комп’ютерно-технічної експертизи на вилученій техніці виявлено шкідливе програмне забезпечення.
Фігуранту оголошено підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику – позбавлення волі на строк до п’яти років. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.
Наразі кіберполіція встановлює можливих спільників фігуранта. Слідчі дії тривають.
Департамент кіберполіції
Національної поліції України