Жителю Миколаївщини, який спричинив смертельні тілесні ушкодження односельцю, загрожує до 10 років ув’язнення

Баштанською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного жителя одного із сіл Новобузького району, який обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

За даними слідства, 27 вересня 2020 року під час розпивання спиртних напоїв між зловмисником та його 41-річним односельцем виник конфлікт. В ході суперечки обвинувачений взяв ніж та наніс односельцю удар в область лівого стегна, спричинивши йому тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

У ході розслідування правоохоронцями отримано беззаперечні докази причетності зловмисника до вчинення вказаного злочину. Обвинувачений перебуває під вартою

За вчинення даного злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

За інформацією Баштанської місцевої прокуратури