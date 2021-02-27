Жителю Николаевщины, который облил кислотой жену и детей, грозит пожизненный срок

Жителя Новой Одессы, который облил агрессивным веществом свою жену и детей, будут судить за покушение на убийство нескольких людей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 31 октября 2020 года в Новой Одессе пьяный мужчина облил химическим веществом свою 33-летнюю женщину, годовалую дочь и 15-летнего сына. Их с ожогами госпитализировали. Полиция задержала мужчину.

«26 февраля следователи отделения полиции № 6 Николаевского РУП закончили расследование и направили уголовное производство в прокуратуру. Какое наказание получит злоумышленник, будет решать суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение», – говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленник продолжает находиться под стражей в следственном изоляторе.

Напомним, что после этого нападения годовалая девочка находилась в коме. // Преступности.НЕТ