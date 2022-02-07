Жителю Одещини оголосили підозру в спричиненні ножових поранень земляку

37-річний містянин пішов із падчеркою зловмисника до нього додому, аби допомогти їй залагодити сімейний конфлікт. Розмова чоловіків швидко переросла в бійку, в ході якої господар вдарив гостя кухонним ножем, заздалегідь прихованим в одязі.

Потерпілого доставили до лікарні із сьома пораненнями черева і грудини, зараз він почувається задовільно.

«Слід зазначити, що всі учасники події перебували у стані алкогольного сп’яніння, що стало основною причиною конфлікту і спричинених ним тяжких наслідків. Правопорушнику слідчі повідомили про підозру у спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Чоловіка поміщено під домашній арешт»,- повідомив начальник Подільського районного управління поліції Віталій Мельниченко.

Подільське районне управління поліції Одеської області