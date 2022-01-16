Жителю Попільнянщини загрожує ув’язнення через вчинення домашнього насильства

Дільничні офіцери відділення поліції №2 (смт Попільня) Житомирського РУП викрили 32-річного жителя села Ходоркова у систематичному психологічному та фізичному насильстві щодо дружини. Чоловік не зважав на заходи адміністративного впливу та не дослухався до застережень поліцейських, які раніше неодноразово припиняли конфлікти в родині. Відтак наразі розпочато кримінальне провадження.

До місцевого відділення поліції звернулася 29-річна жителька Попільнянської громади. Жінка розповіла, що постійно потерпає від образ та стусанів, які їй спричиняє чоловік.

— Дільничні офіцери поліції упродовж кількох місяців працювали з родиною. Неодноразово щодо чоловіка складали адміністративні протоколи за скоєння домашнього насильства, – розповідає начальник сектору превенції відділу поліції №2 Житомирського РУП Володимир Бохенко. – За ініціативою правоохоронців родину взяли на облік у соціальних службах. Проте такі заходи не зупинили порушника.

Відомо, що 32-річний чоловік часто вживає спиртне та у нетверезому стані чинить психологічний, а іноді й фізичний, тиск на свою дружину, яка не може йому протистояти. Жінка тривалий час замовчувала свої проблеми, проте, коли терпіти вже було несила, звернулася за допомогою до правоохоронців.

Нині триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Відповідно до чинного законодавства умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи, карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 2 років.

У цілому ж за минулий рік попільнянські поліцейські розслідували 11 кримінальних проваджень за ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України. В усіх випадках обвинувальні акти були скеровані до суду.

Житомирське районне управління поліції