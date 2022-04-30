Жителю Житомирщини загрожує до 10 років ув’язнення за спричинення смертельних травм знайомому

Правоохоронці оголосили підозру жителю Радомишльської громади у побитті знайомця, унаслідок якого той невдовзі помер. Наразі чоловік під домашнім арештом. Досудове розслідування триває.

Подія мала місце узимку цього року в м. Радомишлі. До місцевої лікарні з одного із домоволодінь був ушпиталений 48-річний місцевий житель у комі та із серйозними травмами голови й тулуба.

Поліцейські, які з’ясовували першочергові обставини, довідались, що потерпілий гостював у 44-річного знайомого, в будинку якого його і було виявлено без свідомості та побитим. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що до спричинення тяжких травм чоловікові причетний господар обійстя. Між чоловіками після вживання спиртного виник раптовий конфлікт, у ході якого і виникла бійка.

Уже за кілька днів, попри зусилля медиків, потерпілий помер у лікарні.

У зв’язку з такою обставиною кримінальне провадження було перекваліфіковане на ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Після проведення необхідних процесуальних дій слідчі за погодженням з окружною прокуратурою оголосили 44-річному жителю Радомишля про підозру в цьому кримінальному діянні.

За рішенням суду чоловік наразі під домашнім арештом. Досудове розслідування триває. За чинним законодавством йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області