Житомирський банкір викрав з банківського сховища золоті злитки і гроші на суму понад 1, 2 млн. та втік до країни-агресора

Прокурори Житомирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керуючого одного з центральних банківських відділень за фактом привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством установлено, що злочин скоїв у 2014 році місцевий житель, який на той час обіймав посаду керуючого центральним банківським відділенням, розташованим у м. Житомир.

Унаслідок службової недбалості у посадовця опинилися два ключі – від касового приміщення та сховища (сейфу) банку. Скориставшись ключами, він відчинив приміщення і сховище та забрав гроші – гривні, долари, Євро, а також золоті злитки на загальну суму понад 1,2 млн грн. Із викраденим банківським майном він втік до країни-агресора.

З 2018 року фігурант справи перебуває у міжнародному розшуку. З огляду на такі обставини, стосовно особи проводилося спеціальне досудове розслідування.

Надання судом правової оцінки діям обвинуваченого за його відсутності за процедурою спеціального судового провадження забезпечить Корольовський районний суд міста Житомира.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури