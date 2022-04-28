Житомирянин, який жорстоко побив знайомого та попався на крадіжці, може сісти на 10 років

Слідчі Житомирського районного управління поліції завершили розслідування побиття 21-річного жителя обласного центру. Правоохоронці зібрали докази причетності 27-річного знайомця потерпілого. Також поліцейські викрили чоловіка у спробі крадіжки грошей з автомата питної води. За вчинене йому загрожує тривалий термін ув’язнення.

Події відбувалися наприкінці минулого року. До поліції надійшло повідомлення про спричинення травм 21-річному житомирянину в торговельному закладі. У лікарні молодого чоловіка діагностували множинні забої та переломи кісток носа та черепа.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілого у магазині перестрів його знайомий, 27-річний житель обласного центру. Давні неприязні переросли у новий конфлікт. У ході сварки опонент повалив потерпілого на підлогу та побив його. Також було встановлено особу ще одного учасника сутички, нині правоохоронці продовжують розшукові заходи щодо нього.

У ході досудового розслідування правоохоронцям стало відомо про те, що 27-річний фігурант вчинив ще одне протиправне діяння. Його було викрито у спробі викрасти гроші з автомата питної води в Житомирі. Тоді біля пошкодженого пристрою його з купюрами в руках затримали військовослужбовці. За вказаним фактом теж було розпочато кримінальне провадження.

Тож згодом правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у двох кримінальних правопорушеннях – заподіянні знайомцю умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 121 КК України) та ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

Після проведення необхідних процесуальних дій слідчі завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт відносно 27-річного містянина було скеровано до суду. Відповідно до чинного законодавства за сукупністю кримінальних правопорушень обвинуваченому загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції