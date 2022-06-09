Житомирянина засуджено за шахрайство до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Колегією суддів Житомирського апеляційного суду залишено без змін вирок Корольовського районного суду міста Житомира від 09.12.2019, яким мешканця обласного центру засуджено за скоєння ряду епізодів шахрайства до покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Йдеться про події, які тривали протягом кількох років.

Мешканець міста Житомира «виманював» у своїх знайомих під різними приводами гроші.

Найбільш розповсюдженою схемою було заволодіння коштами під приводом придбання квартир. Так, дізнававшись від своїх знайомих про їх наміри придбати житло, запевняв їх, що може допомогти придбати набагато кращі та дешеві квартири, виставлені на аукціон банками за несплату кредитів.

Довірившись зловмиснику, громадяни передавали йому значні суми грошових коштів (від 23 до 60 тисяч доларів США), однак, у подальшому, він уникав зустрічей з ними.

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора щодо доведеності вини та призначення справедливого покарання.

Наразі вирок набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури