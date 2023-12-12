Жмеринчанин, який систематично обкрадав супермаркет, отримав більше 5 років позбавлення волі
Слідчі Жмеринського районного відділу поліції довели причетність до кількох злочинів вчинених 37-річним засудженим з одного і того ж магазину.
Жмеринчанин раніше притягувався двічі до аналогічних злочинів. Під час розслідування працівники поліції встановили, що порушник періодично з полиць магазину викрадав продукти харчування та алкоголь. Допомогли розкрити злочин записи з камер відео нагляду, встановленні в торговому залі.
Державне обвинувачення під час судового розгляду справи підтримувала Жмеринська окружна прокуратура.
5 грудня Жмеринський міськрайонний суд визнав винним чоловіка у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану і визначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на термін 5 років 2 місяці.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet