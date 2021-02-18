Жорстоке поводження з цивільним населенням – повідомлено про підозру співробітнику так званого «міністерства державної безпеки ЛНР»

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру працівнику так званого «міністерства державної безпеки ЛНР» у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у грудні 2015 року мешканець Луганська вступив до лав не передбачених законом збройних формувань окупаційної адміністрації РФ. На посаді «старшого оперативного співробітника» так званого «МДБ ЛНР» він здійснює оперативно-розшукову діяльність, спрямовану на збір інформації щодо місць дислокації та засобів безпеки адмінбудівель органів державної влади і правоохоронних органів України, а також іншої вагомої для «силової структури» інформації з метою перешкоджання відновленню територіальної цілісності України.

Крім цього, як встановлено слідством, у січні 2020 року підозрюваний, перебуваючи на території КПВВ «Станиця Луганська» з боку тимчасово окупованої території Луганської області, при перевірці документів незаконно затримав громадянку України та примусово перевіз її до колишньої будівлі Управління СБУ у Луганській області. Упродовж тижня жінку катували, застосовуючи до неї психічне насильство, погрожували вбивством та розправою над рідними, завдавали фізичних страждань, тримали в кайданках й пов’язці на очах для отримання зізнання у співпраці з СБУ.

Ці дії прямо суперечать вимогам положень Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та Додаткового протоколу до неї 1977 року, а також іншим нормам міжнародного гуманітарного права щодо заборони насильства над цивільними громадянами.

Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про затримання підозрюваного та оголошення у розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури