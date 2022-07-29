Жорстоке поводження з цивільними та сексуальне насилля над неповнолітньою – справу щодо двох російських окупантів передано до суду

Ювенальними прокурорами Чернігівської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження військовослужбовцями збройних сил РФ із мирними мешканцями під час окупації одного з сіл Чернігівського району.

Слідство здійснювалось П’ятим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві (з дислокацією в м. Чернігові).

За даними слідства, два військовослужбовця РФ у березні 2022 року оселилися в будинку, де проживала сім’я – неповнолітня дівчина, її брат та бабуся. Один з них – командир підрозділу, неодноразово намагався зґвалтувати 16-річну дівчину, застосовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для зґвалтування іншим військовослужбовцям РФ. Також, неодноразово в морозну погоду, обвинувачені утримували брата дівчини на подвір‘ї будинку в кайданках та без верхнього одягу, наносили тілесні ушкодження.

У зв’язку із переховуванням військових РФ від слідства, останніх оголошено в розшук та судом надано дозвіл на здійснення щодо них спеціального досудового розслідування.

Наразі обвинувальний акт щодо двох військовослужбовців РФ за ч. 1 ст. 438 КК України направлено до суду для розгляду по суті.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури