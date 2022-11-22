Жорстоке вбивство на АЗС у Мукачеві: одного з нападників засуджено до 13 років ув’язнення

Вироком Мукачівського міськрайонного суду 24-річного мукачівця засуджено до 13 років позбавлення волі та конфіскації майна за розбійний напад, поєднаний з проникненням у приміщення та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також умисне вбивство з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Обвинувачений – один із чотирьох зловмисників, які причетні до розбійного нападу, у ході якого в лютому 2019 року вбили 20-річного касира паливного складу. Двом особам раніше вже винесли вирок, який апеляційний суд скасував і повернув провадження на новий розгляд в Ужгородський міськрайонний суд. Ще один фігурант зараз перебуває у міжнародному розшуку.

Розшукували і 24-річного мукачівця, але вже влітку цього року затримали, що дало можливість притягнути закарпатця до кримінальної відповідальності. У суді прокурор довів, що чоловік здійснив напад на АЗС з метою заволодіння грошовими коштами товариства. Тоді ж обвинувачений наніс касиру серію ударів по тілу та голові, які стали причиною смерті потерпілого. З місця злочину нападники змогли винести 3430 грн.

До набрання вироком законної сили чоловік утримуватиметься під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури