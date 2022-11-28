Жорстоке вбивство на столичному Дарницькому кладовищі – зловмисник отримав 10,5 років позбавлення волі

За принципової позиції Дарницької окружної прокуратури обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 03 липня 2021 року близько 19 год. обвинувачений, перебуваючи на території Дарницького кладовища по вул. Тепловозній у м. Києві, побачив раніше не знайомого йому чоловіка.

Між чоловіками виник словесний конфлікт, в ході якого обвинувачений, взявши в руки дерев’яний могильний хрест, що лежав поруч, став наносити ним численні удари в область голови та тулуба потерпілого, спричинивши численні травми, несумісні з життям.

Не зупиняючись на скоєному, зловмисник продовжив ножем наносити удари чоловікові, завдавши йому понад 170 колото-різаних поранень в різні частини тіла.

За результатом стаціонарної судово-психіатричної експертизи обвинуваченого визнано осудним. Він перебуває під вартою.

Особу загиблого чоловіка наразі встановити не вдалося.

Київська міська прокуратура