Жорстоке вбивство у Печерському районі столиці: «м’ясника» ув’язнено на десять років

Засуджений під час спільного застілля завдав смертельний удар господарю квартири. У подальшому він розчленував тіло на частини, склав у пакети та виніс до сміттєвого баку, аби приховати сліди злочину. Наступні десять років фігурант проведе за ґратами.

Нагадаємо, що 18 листопада 2021 року на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. Правоохоронці невідкладно розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення особи загиблого, обставин його смерті та причетних до вбивства.

Завдяки злагодженій роботі підрозділів поліції Києва протягом кількох годин у Дарницькому районі правоохоронці викрили та розшукали чоловіка, причетного до вбивства. Його затримали у порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Донецької області, 1989 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Встановлено, що зловмисник під час спільного вживання спиртних напоїв вдома у 42-річного киянина, у ході раптового конфлікту наніс йому удар в голову. Від отриманої травми потерпілий помер на місці події. Ще близько доби зловмисник проживав у квартирі, де знаходився загиблий, а потім вирішив позбутись тіла. З метою приховання слідів злочину, фігурант придбав ручну пилу по металу та у ванній кімнаті розчленив тіло на частини, склав у пакети і за кілька разів виніс частинами у сміттєвий бак біля сусіднього будинку.

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За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. На час досудового розслідування чоловік перебував під вартою. Печерський районний суд визнав обвинуваченого винним в умисному вбивстві та призначив йому покарання – 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва