Жорстоко побили та заживо «поховали» – на Волині затримали двох молодиків

Потерпілому вдалося вибратися з «могили», яку фігуранти змусили його викопати, та звернутися за допомогою до поліцейських. Наразі чоловік знаходиться в реанімації, за його життя борються медики.

Оперативникам управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчим відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, слідчого управління обласної поліції вдалося встановити зловмисників.

24 листопада двох громадян затримали, вони місцеві мешканці 23-х та 30-ти років. Правоохоронці встановили мотиви вчинення тяжкого злочину та відтворили хронологію подій.

У потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який був винен йому гроші. Аби його «вирішити», боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного із місцевих жителів, двоє громадян упродовж трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Надалі вивезли його на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати «могилу» та закидали його ґрунтом.

Чоловіку вдалося вибратися і він звернувся за допомогою до поліцейських. Наразі у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох осіб. За місцем їх проживання оперативники та слідчі провели невідкладні слідчі дії та вилучили речі, які підтверджують злочинну діяльність затриманих.

Наразі затриманим уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних слідчих дій їх дії можуть бути додатково кваліфіковані.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються особи, які можуть бути причетні до цього злочину. За скоєне волинянам може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України