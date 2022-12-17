Жорстоко побив власну матір: поліція Київщини повідомила про підозру 37-річному сину постраждалої

Днями до поліції звернулись місцеві жителі та повідомили про те, що виявили 57-річну жінку з тілесними ушкодженнями в її власному дворі. Потерпілу з чисельними травмами та переломами, у стані коми, терміново госпіталізували медики.

Згодом правоохоронці оперативно затримали нападника. Ним виявився 37-річний син постраждалої. Як з’ясували співробітники Бучанського управління поліції Київщини, напередодні родичі вживали спиртне. Під час раптової сварки чоловік став наносити матері удари руками.

Нині зловмисника поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 1 ст. 121 ККУ]. За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Київської області