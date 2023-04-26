Жорстоко вбив та пограбував сусідку – до 15 років позбавлення волі засуджено жителя Хмельниччини

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним 34-річного чоловіка в умисному вбивстві з корисливих мотивів та розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Трагедія сталась у листопаді минулого року.

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в будинку у селі Цвітоха, що на Славутчині, виявлено тіло 65-річної власниці домогосподарства.

Встановлено, що сусід потерпілої, знаючи що пенсіонерка проживає сама, зайшов до будинку через незамкнені двері. Коли жінка побачила зловмисника то почала його виганяти, а він в свою чергу жорстоко побив її, завдав декілька ударів ножем та задушив.

Вбивши стареньку, обвинувачений викрав усі заощадження своєї жертви – 5 тисяч доларів та ювелірні вироби, після чого втік. Наступного дня поспішив витрачати кошти, втім, не встиг – його затримали правоохоронці. Під час санкціонованого обшуку у його помешканні поліцейські виявили особисті речі загиблої.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури