Журналіст «Української правди» Ткач заявив про перешкоджання його професійній діяльності

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач заявив про злочини і перешкоджання його журналістській діяльності, а також спробу залякати через тиск команду, яка працювала над матеріалом про гучні вуличні перегони під час воєнного стану.

Це звернення він опублікував у Facebook.

«Додому до водія і члена моєї знімальної групи й нашої команди прийшли шестеро чоловіків. Четверо з них були у військовій формі, двоє — у чорному одязі. Один із них відрекомендувався поліцейським і заявив, що сьогодні водій став винуватцем ДТП і залишив місце пригоди», — розповідає Ткач.

За його словами, далі ці чоловіки почали розпитувати дружину водія про те, ким він працює — журналістом, водієм чи оператором, чи працює він з Михайлом Ткачем. І найголовніше, що цікавило їх, де розташовується офіс, у якому працює Ткач та «Українська правда».

Коли водієві передали слухавку, чоловіки пішли з помешкання. За словами очевидців, невідомі прийшли пішки, а не прибули на поліцейському авто. Ткач додав, що нещодавно команда зняла матеріал про «столичних мажорів, “гонщиків”, які порушують спокій людей у воєнний час, влаштовуючи вуличні перегонки».

«Я напряму пов’язую це зі зніманнями та публікацією цього матеріалу і продовженням нашої журналістської діяльності стосовно цих “гонщиків”», — заявив журналіст.

Він закликав правоохоронців відреагувати та встановити, чи є якісь провадження, у яких фігурує водій знімальної групи. //