Журналіста з Хмельниччини підозрюють у державній зраді

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру у держзраді місцевому жителю (ч. 1 ст. 111 КК України).

Чоловік належить до числа проросійських експертів і політичних оглядачів, які активно співпрацюють з нині підсанкційними українськими ЗМІ, що належали керівнику забороненої політичної партії «ОПЗЖ». Він працював як позаштатний кореспондент та автор публікацій у державному російському пропагандистському інформагентстві “News Front”.



Слідством встановлено, що з 2016 року фігурант безпосередньо займався “розкруткою” медійних образів поплічників Кремля, допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі і публічно підтримував окупацію та дії бойовиків на Донбасі.

Усі неправдиві матеріали, спрямовані на розхитування суспільно-політичних настроїв та шкоду територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України, зловмисник спочатку погоджував з представниками країни-агресора.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ у Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури