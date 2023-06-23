Журналіста з Хмельниччини засуджено до 5 років ув’язнення за держраду

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури 51-річного місцевого жителя визнано винним у держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Чоловік належить до числа проросійських експертів і політичних оглядачів, які активно співпрацюють з нині підсанкційними українськими ЗМІ, що належали керівнику забороненої політичної партії «ОПЗЖ».

Засуджений працював як позаштатний кореспондент та був автором публікацій у державному російському пропагандистському інформагентстві «News Front».

Із 2016 року безпосередньо займався «розкруткою» медійних образів поплічників Кремля, допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі.

Публічно підтримував окупацію та дії бойовиків на Донбасі.

Усі неправдиві матеріали журналіст спочатку погоджував з представниками країни-агресора.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Управління СБУ у Хмельницькій області.

Хмельницька обласна прокуратура