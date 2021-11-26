Журналисты предупреждают, что мошенник со шлейфом уголовных дел Игорь Мизрах ищет новые контакты

Журналисты издания UA-Reporter.com приводят некоторые факты, о деятельности некого Игоря Мизраха, которые по их мнению, свидетельствуют о затягивании или саботаже некоторых открытых в отношении этой особы дел.

По мнению журналистов издания, Игорь Аркадьевич Мизрах обрел свою популярность не как исполнитель песен, а после задержания правоохранителями на Банковой при получении денежных средств за «назначение на должность».

Напомним, 30 августа 2019 года, бывший военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал на своей странице в соцсетях видео задержания группы подозреваемых, в том числе и Игоря Мизраха. Он назвал их «группой недешевых и непростых мошенников», которые, представляясь сотрудниками Офиса президента Зеленского, вымогали 570 тысяч долларов от потерпевшего за назначение его заместителем директора «Укроборонпрома».

Прошло уже два года, а как утверждают журналисты UA-reporter, гражданин Мизрах до сих пор гуляет на свободе, как ни в чем не бывало. По их данным он посещает светские мероприятия, выступает со своими песнями и на первый взгляд ни за что не переживает, так сказать работает по старой проверенной схеме. Ищет новые знакомства, рассказывает о своем влиянии на того или иного видного чиновника и предлагает свои услуги посредника. «Вот только мало кто знает из бедолаг, попавших в руки бывалого мошенника Игоря Мизраха какой шлейф уголовных дел у него за спиной.» — пишет издание.

Издание приводит некий список дел, по которым он якобы проходит:

Мизрах И.А. был фигурантом КП №01027312009270686001 от 19.08.2009 по ч.4 ст.190 УКУ

Соответственно постановлению суда Мизрах И.А. должен быть задержан с целью повода и находился в розыске (ОРД №9 от 13.06.2012 Ленинским РОВД г. Винницы)

Мизрах И.А был фигурантом КП №01027312005320404001 от 23.08.2005 по ч.4 ст. 190 ч.3 ст. 358 УК

Соответственно постановлению суда Мизрах И.А. должен быть задержан с целью повода и находился в розыске (ОРД №30 от 30.07.2009 Ленинским РОВД г. Винницы).

Мизрах И.А. состоял на учете подсудимых в СУ УМВД в Винницкой обл. по ч.3 и ч.4 ст. 190 УКУ, ч.4 ст. 358 УК, а затем фигурантом КП:

12013010060000037 от 24.01.2013 (Мизрах И.А. совместно со Сливинским И.И. завладели денежными средствами Ткача и Полищука, на общую сумму 508 500 грн);

12013010060000038 (Мизрах И.А. под предлогом предоставления услуг по подбору земельных участков под строительство, завладел денежными средствами Михальского Л.М. на общую сумму 297 112 грн);

12013010060000145 (Мизрах И.А. предоставил Михальскому Л.М. поддельные документы);

12013010060000081 (Мизрах И.А. совместно со Сливинским И.И. завладели денежными средствами Полищука М.Я. на общую сумму 202 000 грн.).

«Как долго еще будет продолжать вести свою мошенническую деятельность Игорь Мизрах известно только суду, так как дело о продаже «должностей на банковой» все ни как не получается «замять», какие бы усилия Мизрах не прилагал.» — заключает издание.