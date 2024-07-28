Журналісти розповіли, хто в Україні лобіює інтереси тютюнових нелегалів

11 липня у місті Винники, що на Львівщині, на території тютюнової фабрики під час проведення слідчих дій детективами БЕБ 50 осіб спортивної зовнішності разом з представниками фабрики силою витісняли правоохоронців з території підприємства та не допускали у приміщення для проведення обшуку. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

“Дещо схоже ми вже бачили у Дніпрі, коли охорона нардепа Миколи Тищенка побили ветерана російсько-української війни. Люди, які знайомі з ситуацією на фабриці, говорять, що це були тітушки Григорія Козловського. Зазначимо, що у 2021 році “Винниківська тютюнова фабрика” виробляла 61% нелегальної тютюнової продукції на ринку України”, — йдеться в розслідуванні RIVNE ONLINE.

Журналісти звернули увагу на діяльності ГО “Життя”, яку виробники контрафактних цигарок використовують для своїх законотворчих маніпуляцій та тиску на “білих” конкурентів.

“Держава почала активно боротися з виробниками тютюнового контрафакту. І сутичка на підприємстві є однією з найбільш резонансних подій у цій царині. Але на офіційному сайті ГО “Життя” немає ні слова про те, що найбільший контрабандист тютюнових виробів у країні перешкоджає здійсненню правосуддя, чинить фізичний опір поліції та представникам БЕБ. Андрій Скіпальський, який давно ставить запитання “Чому в Адміністрації президента не хочуть боротися з контрабандою сигарет?”, теж обирає повне мовчання. Така ж позиція і у Дмитра Купири – виконавчого директора ГО “Життя”. І ця реакція, точніше її відсутність, головних антитютюнових активістів країни на події у Винниках лише підтверджує наші припущення”, – резюмують автори розслідування.

У статті розкривається схема взаємодії антитютюнових активістів з політичними силами через родинні зв’язки та фінансування ГО “Життя” через сітку підконтрольних ФОПів. // УНІАН