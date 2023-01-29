Житель Бердичіва «придбав» пістолет та гранати: поліцейські шукають продавця (фото)

26 січня поліцейські Бердичівського райвідділу провели санкціонований обшук за місцем проживання 33-річного містянина. У квартирі чоловіка виявили пістолет, магазини та набої до нього, а також гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами.

Працівники слідчо-оперативної групи вилучили зброю та боєприпаси. Попередньо, у пістолет були внесені певні зміни для стрільби гумовими кулями. За словами власника, все це він придбав через мережу Інтернет.

Нині всі небезпечні предмети направлені на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Поліцейські з’ясовують походження та призначення вилученого. Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Законодавством таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, цього ж дня пістолет з набоями правоохоронці вилучили й у жителя м. Коростеня.

Водночас поліцейські наголошують: зброї та боєприпасам не місце на мирних територіях! Навіть одна граната, спрацювавши, може призвести до невідворотних наслідків для кількох людей. Тож, шановні громадяни, за жодних обставин не приносьте додому такі предмети. У разі їх знайдення – не торкайтеся та не переносьте, не розбирайте й не робіть інші маніпуляції з ними. Повідомте про це до поліції або до органів влади для безпечного вилучення та знешкодження. Навчайте правил безпеки дітей!

Тим часом поліцейські вибухотехніки області очищують звільнені території Херсонщини від небезпечних предметів.

Відділ комунікації поліції Житомирської області