Житель Березівщини жорстоко побив знайомого і кинув помирати при дорозі

Правопорушника засудили до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні цього року біля залізничної станції в селищі Петрівка Березівського району представник громадського формування виявив невідомого громадянина без ознак життя і повідомив на спецлінію «102». Того ж дня поліцейські встановили особу небіжчика та обставини його смерті.

42-річний житель села Нові Шомполи Одеського району напередодні приїхав у Петрівку зі своїм 43-річним знайомим. Чоловіки вживали алкогольні напої, посварилися, і старший за віком товариш побив молодшого кулаками так, що той втратив свідомість. Намагаючись уникнути відповідальності, зловмисник стягнув непритомного потерпілого з дороги на узбіччя, де той невдовзі помер від отриманих травм, а сам з місця скоєння злочину пішов додому.

Тіло померлого поліцейські направили на судово-медичну експертизу. За її висновками, чоловік помер від закритої черепно-мозкової травми з крововиливами, що у своєму перебігу ускладнилась набряком і стисненням головного мозку.

Того ж дня поліцейські встановили і місцезнаходження правопорушника. У нього вилучили біологічні зразки та речі, що мали інтерес для слідства, зокрема фрагменти одягу, у якому він був під час скоєння злочину і, умисно намагаючись це приховати, спалив. У вчиненому чоловік зізнався, але причини сварки не згадав, нарікаючи на алкоголь.

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а суд в подальшому за їхнім клопотанням обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури ми висунули затриманому обвинувачення за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого. Закінчивши досудове розслідування, обвинувальний акт скерували до суду. І суд, дослідивши надані нами докази, визнав підсудного винним та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі», – прокоментувала старша слідча слідчого відділення поліції № 1 Березівського районного відділу поліції Оксана Фіткаленко.

Березівський районний відділ поліції Одещини