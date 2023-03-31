Житель Березівського району Одещини «продав» односельчанину чужу земельну ділянку з будинком

Правопорушник сподівався незаконно збагатитися за рахунок потерпілого, а понесе відповідальність, передбачену частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

47-річний громадянин отримав від сільради право користуватися земельною ділянкою розміром 0,5 га зі стареньким будинком, власник яких помер, а нащадки не вступили у спадок. Не маючи законних підстав, він вирішив продати чуже відумерле майно і запропонував купити його своєму 28-річному односельчанину.

Не перевіривши документи на право власності, потерпілий сплатив зловмиснику 25 тисяч гривень. Лише згодом чоловік дізнався, що знайомий ввів його в оману, і звернувся до поліції.

Своєї провини правопорушник не заперечував і відшкодував потерпілому завдані матеріальні збитки.

За наявності достатніх доказів, які поліцейські зібрали в ході слідства, фігуранту повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34000 до 51000 гривень) або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області