Житель Білгород-Дністровського району побив до смерті односельця через звинувачення у крадіжці грошей

Подія мала місце на території Тузлівської об’єднаної територіальної громади. Правопорушника помістили під варту. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До чергової частини відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції надійшла заява від жительки одного із сіл ОТГ про те, що її колишній співмешканець тиждень тому пішов з дому і зник.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили розшукуваного без ознак життя на узбережжі озера Бурнас.

Слідчі встановили, що напередодні зникнення чоловік був в односельця, де вони спільно вживали спиртні напої. Під час застілля гість почав звинувачувати господаря начебто у крадіжці грошей і вони вийшли з’ясовувати відносини на подвір’я. В ході сварки власник оселі побив гостя кулаком по голові, а коли той впав – вивів його за ворота і пішов відпочивати.

Вранці зловмисник виявив на тому самому місці потерпілого без ознак життя і вирішив приховати тіло, аби уникнути відповідальності за скоєне. Він відтягнув небіжчика до нежитлового будинку навпроти свого дому, а коли стемніло – на велосипеді вивіз на околицю села та скинув з обриву в озеро.

Попередньо, причиною смерті потерпілого стала вогнищева травма головного мозку та перелом кісток черепа. Остаточна ж причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

«Поліцейські під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, що кваліфікується за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Слідчі дії тривають», – повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини