Житель Білгорода-Дністровського пограбував співмешканку знайомого і катався п’яний на автівці

Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Тепер зловмиснику загрожує ув’язнення та чималий штраф.

Про подію, яка сталася кілька днів тому вдень в одному з населених пунктів Мологівської громади, до поліції повідомила 43-річна потерпіла. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що малознайомий гість співмешканця жінки під час вживання з ним алкогольних напоїв тихцем привласнив її телефон, який лежав на кухні. Зателефонувавши на номер смартфона під час його пошуку і зрозумівши, що він в кишені гостя, господиня попросила повернути гаджет. Але зловмисник одразу втік із викраденим майном.

Співробітники сектору кримінальної поліції оперативно встановили особу правопорушника, яким виявився 51-річний місцевий житель. Керівництвом районного відділу поліції було орієнтовано особовий склад на встановлення його місцезнаходження. За годину інспектори відділу реагування патрульної поліції на одній з вулиць райцентру виявили розшукуваного у стані сп’яніння та без документів за кермом «ВАЗу». Перевірка за допомогою алкотестера показала перевищення допустимої норми алкоголю в організмі правопорушника майже у 13 разів.

Слідчі вилучили телефон потерпілої у чоловіка, а його самого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Згідно з санкцією частини 4 статті 186 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Крім цього, за порушення правил дорожнього руху поліцейські склали відносно чоловіка адміністративні матеріали: за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та керування без водійського посвідчення (ч. 2 ст. 126 КУпАП). За адміністративні правопорушення йому загрожує штраф у сумі до 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини