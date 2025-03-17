Житель Білгорода-Дністровського відповідатиме в суді за пограбування співмешканки знайомого

У нетверезому стані чоловік привласнив мобільний телефон жінки у неї вдома і поїхав на автівці. За порушення правил дорожнього руху він вже отримав покарання у вигляді штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами. За грабіж йому загрожує позбавлення волі.

Подія сталася на початку січня в одному з сіл Мологівської громади. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 51-річний містянин вживав алкогольні напої з малознайомим чоловіком в останнього в гостях і тихцем привласнив телефон господині, який лежав на кухні. Зателефонувавши на номер смартфона під час його пошуку і зрозумівши, що він в кишені гостя, жінка попросила повернути гаджет вартістю понад 13 000 грн. Але зловмисник одразу втік із викраденим майном.

Потерпіла повідомила про подію на спецлінію 102, і за годину попередньо орієнтовані на встановлення місцезнаходження зловмисника інспектори відділу реагування патрульної поліції районного відділу поліції виявили розшукуваного на одній з вулиць райцентру у стані сп’яніння та без документів за кермом «ВАЗу», яким він користувався. Перевірка чоловіка на стан сп’яніння показала перевищення допустимої норми алкоголю в організмі правопорушника майже у 13 разів.

На місці події поліцейські склали відносно водія протоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та керування без водійського посвідчення (ч. 2 ст. 126 КУпАП), які скерували до суду. Дослідивши адміністративні матеріали, суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень з позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.

Слідчі вилучили телефон потерпілої у правопорушника, а його самого затримали в процесуальному порядку.

Як повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, зібравши достатньо доказів, фігуранту висунули обвинувачення у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Згідно з санкцією ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років. Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Досудове розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури, завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини