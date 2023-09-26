Житель Буковини ввіз брендовий одяг, взуття, аксесуари та парфуми на суму понад ₴1,6 млн. під виглядом гуманітарної допомоги
За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури жителю Чернівецького району повідомлено про підозру у наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання податкових пільг (ч. 1 ст. 222 КК України).
За даними слідства, перетинаючи румунсько-український кордон через митний пост «Дяківці» Чернівецької митниці, водій мікроавтобуса, з метою отримання податкових пільг, надав митникам неправдиву декларацію. Він зазначив, що везе до одного з благодійних фондів у Чернівецькій області гуманітарну допомогу від громади міста Ясси, а саме: продукти харчування, памперси, засоби гігієни, одяг та взуття.
Однак, як з’ясувалось, благодійний фонд не виступав отримувачем заявленого «перевізником» майна. Перевозив чоловік не гумдопомогу, а фірмові речі за які податки платити не хотів.
У нього в мікроавтобусі виявили брендовий одяг, взуття, аксесуари та парфумерія на понад 1,6 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.