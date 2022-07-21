Житель Черкас вчиняв дії сексуального характеру з неповнолітньою дівчиною

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю міста Черкаси за фактом вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч. 1 ст. 155 КК України).

У ході слідства з’ясовано, що мешканець м. Черкаси, будучи повнолітньою особою, систематично запрошував неповнолітню до себе додому, достовірно знаючи, що остання не досягла шістнадцяти років, та вступав з нею у природні статеві зносини.

З урахуванням зібраних у ході досудового розслідування доказів зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 155 КК України та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури