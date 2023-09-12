Житель Черкащини, який 8 років переховувався від слідства, відправився за ґрати

За процесуального керівництва прокурорів Золотоніської окружної прокуратури жителя Золотоніщини засуджено до покарання у вигляді 6 років позбавлення волі за спричинення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Нагадаємо, що раніше судимий 42-річний житель одного з сіл Золотоніського району, у листопаді 2014 року перебуваючи поблизу одного з місцевих розважальних закладів, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин наніс потерпілому декілька ударів ножем, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.

Підозрюваний тривалий час переховувався від органів досудового розслідування, а у квітні 2022 року був затриманий правоохоронцями.

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури