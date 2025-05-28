Житель Черкащини зґвалтував та намагався зарізати 37-річну жінку

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Черкаси за фактом зґвалтування та замаху на вбивство жінки (ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 15, п. 10 ч. 2 ст.115 КК України).

За даними слідства, 22 травня цього року у нічний час доби біля закладу освіти в одному з районів м. Черкаси 21-річний чоловік зґвалтував 37-річну місцеву жительку, після чого наніс останній численні удари ножем в область шиї та зник з місця вчинення злочину.

Пораненій вдалося дістатися домівки, де рідні викликали швидку медичну допомогу.

Унаслідок протиправних дій нападника жінку госпіталізовано в лікарню. Медикам вдалося врятувати їй життя.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому слідчим суддею до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі; ч. 1 ст. 152 КК України – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури