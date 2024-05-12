Житель Чернігова стріляв у собаку: йому загрожує до 3-х років ув’язнення

Поліцейські встановили особу 50-річного чоловіка, який на автостоянці в Чернігові вистрелив у собаку з травматичного пістолету. У зловмисника вилучено зброю та набої до неї.

10 травня зранку до поліції надійшло повідомлення від охоронця однієї з автостоянок в місті Чернігові. Чоловік повідомив, що власник автівки, який прийшов на стоянку за своїм транспортним засобом, з хуліганських мотивів здійснив кілька пострілів з травматичної зброї по собаці, який знаходився на території автостоянки.

На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції.

Правоохоронці встановили, що 50-річний автовласник вистрелив у собаку з травматичної зброї. Тварина залишилася живою та з травмами була доставлена до ветеринарної клініки для надання медичної допомоги. На даний час собака в безпеці, загрози її життю немає.

Зловмисник надав правдиві свідчення. Поліція вилучила у нього пістолет, з якого, ймовірно, були зроблені постріли. Зброю та набої направили на проведення експертних досліджень.

Слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення.

Поліція Чернігівської області