Житель Чернівців на основі підроблених документів оформив інвалідність та незаконно отримав понад ₴230 тис. пенсії

Злочинні дії буковинця викрили та задокументували співробітники Слідчого управління ГУНП спільно із працівниками Чернівецького районного управління поліції. Наразі за цим фактом проводиться досудове розслідування.

У ході слідства встановлено, що 51-річний житель обласного центру, з метою уникнення призову від військової служби, вступив у попередню змову з поки що невстановленими особами та підробив медичні документи про наявність у нього важкого захворювання. На основі них йому було призначено другу групу інвалідності.

Реалізовуючи свій злочинний задум до кінця, підозрюваний звернувся до пенсійного фонду із заявою за призначенням йому пенсії по інвалідності. Відтак, використовуючи фальшиві документи, майже півтори року незаконно отримував бюджетні кошти. Загальна сума збитків становить майже 231 тисячу гривень.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурант також причетний до підроблення офіційних документів особам призовного віку.

Наразі, на підставі зібраних доказів, слідчі СУ ГУНП повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

– ч. 3 та 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

– ч. 4 ст. 27 (Види співучасників), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення);

– ч.1 та 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Слідство у кримінальному провадженні триває за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до вчинення протиправної діяльності.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області