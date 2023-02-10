Чернівецька обласна прокуратура підтримала публічне обвинувачення стосовно громадянина, який організував розбійний напад з метою заволодіння майном знайомої (ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 14 ч. 4 ст. 187 КК України). Громадянина засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Під час судового розгляду прокурор довів, що 45-річний житель Чернівців організував розбійний напад на колишню свекруху своєї рідної сестри. Чоловік добре знав, що жінка тривалий час займалась підприємницькою діяльністю та має певні заощадження. Він неодноразово бував у неї вдома та навіть позичав гроші, які так і не повернув.

Щоб реалізувати свій злочинний умисел, у березні минулого року, він підшукав спільників та розробив план вчинення нападу.

У ході спецоперації, 04 квітня 2022 року, правоохоронці зімітували напад на 70-річну потерпілу та затримали «замовника».

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області та УСР в Чернівецькій області ДСР НП України.

Чернівецька обласна прокуратура