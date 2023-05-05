Житель Дніпра брав $13 000 за організацію незаконного переправлення через держкордон військовозобов’язаного
За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру жителю м. Дніпро за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, підозрюваний організував схему переправлення військовозобов’язаних через держкордон в умовах воєнного стану. За 13 тис доларів США він пообіцяв перевести «клієнта» через кордон поза межами пункту пропуску.
Чоловіка затримано під час отримання першої частини коштів у сумі 6 тис доларів США.
Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання та автомобіля фігуранта вилучено документи, носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.
Наразі судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Перевіряється причетність дніпрянина до інших фактів незаконного переправлення через кордон осіб призивного віку.
Заходи з викриття протиправної діяльності проводились прокурорами спільно зі слідчими відділення № 7 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управлінням СБУ в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet