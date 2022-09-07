Житель Дністровського району забив до смерті товариша товариша

Published

Дністровська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Хотинщини, який наніс товаришу тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 03 липня цього року, чоловік гостював у свого 66-річного товариша. Між ними виникла суперечка, яка завершилась бійкою. Наступного дня господаря будинку у тяжкому стані було госпіталізовано до медичного закладу. У чоловіка діагностували множинний перелом ребер, грудної клітки та ушкодження легеневої тканини. Від отриманих травм він загинув.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснювали слідчі Дністровського районного відділу поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура

Like

Tags:

You may also like...