Житель Дністровського району забив до смерті товариша товариша

Дністровська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Хотинщини, який наніс товаришу тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 03 липня цього року, чоловік гостював у свого 66-річного товариша. Між ними виникла суперечка, яка завершилась бійкою. Наступного дня господаря будинку у тяжкому стані було госпіталізовано до медичного закладу. У чоловіка діагностували множинний перелом ребер, грудної клітки та ушкодження легеневої тканини. Від отриманих травм він загинув.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснювали слідчі Дністровського районного відділу поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура